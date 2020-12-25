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Родители убитой аспирантки не будут обжаловать приговор историку Соколову, сторона защиты еще думает

Адвокаты сторон защиты и обвинения дали свою оценку приговору историку Олегу Соколову. Родителей убитой он устраивает.

Защитники высказались после оглашения приговора в суде 25 декабря. Представитель подсудимого Сергей Лукьянов сообщил, что решение об обжаловании будет принято после того, как адвокаты получат копии приговора, однако с решением сторона не согласна. Суд учел некоторые доводы защиты — например, помощь следствию и длительную психотравмирующую ситуацию, в которой Соколов находился из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым. При этом, отметил Лукьянов, суд значительно ухудшил положение подсудимого, опустив в приговоре неприятие Ещенко детей историка.

Александра Бакшеева, которая представляет родителей Анастасии, сказала, что сторона не будет обжаловать приговор, хотя никакой срок не вернет им дочь. Для нее главное, что суд не учел довод защиты об аморальном поведении Ещенко (оскобления детей) и вписал в приговор показания Екатерины Пржигодзкой, которую историк избил в 2008 году.

Соколов был признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, суд по совокупности приговорил его к 12,5 годам — полтора за обрез и 12 лет за выстрелы.

Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019 года. На следующую ночь Соколов расчленил тело и выкинул его в реку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

RemyMartin
Так-то дед молодец, драл молодуху и жизни радовался. Вот убил конечно зря, надо было просто пинка под зад дать и на другую сменить.
262224921
Выйдет по УДО при ближайшем юбилее. Взять хотя бы 105 летние ЦК ВЛКСМ в 2023 г.
264734381
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

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Заранее большое человеческое спасибо.
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