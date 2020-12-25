Родители убитой аспирантки не будут обжаловать приговор историку Соколову, сторона защиты еще думает

Защитники высказались после оглашения приговора в суде 25 декабря. Представитель подсудимого Сергей Лукьянов сообщил, что решение об обжаловании будет принято после того, как адвокаты получат копии приговора, однако с решением сторона не согласна. Суд учел некоторые доводы защиты — например, помощь следствию и длительную психотравмирующую ситуацию, в которой Соколов находился из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым. При этом, отметил Лукьянов, суд значительно ухудшил положение подсудимого, опустив в приговоре неприятие Ещенко детей историка.

Александра Бакшеева, которая представляет родителей Анастасии, сказала, что сторона не будет обжаловать приговор, хотя никакой срок не вернет им дочь. Для нее главное, что суд не учел довод защиты об аморальном поведении Ещенко (оскобления детей) и вписал в приговор показания Екатерины Пржигодзкой, которую историк избил в 2008 году.



Соколов был признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, суд по совокупности приговорил его к 12,5 годам — полтора за обрез и 12 лет за выстрелы.



Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019 года. На следующую ночь Соколов расчленил тело и выкинул его в реку.

