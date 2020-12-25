Конь Юлий из «Трех богатырей» устроит большие скачки в кинопрокате

Карантин карантином, а студия «Мельница» блюдет традиции и в последний день года выпускает в прокат очередную часть своей фирменной анимационной саги про трех богатырей и их окружение — «Конь Юлий и большие скачки».
Те, кто предыдущие части видел, оценят сюжетный ход: теперь внимание переключилось на второстепенного персонажа, коня Юлия, который задумал жениться на кобыле самого Султана. Чтобы помолвка состоялась, нужно, чтобы «руки» лошади попросил киевский князь — а тот делать этого не желает. Тогда Юлий его крадет и насильно тащит к Султану — через зыбучие пески и горы. И вот тут на арену выходят пустившиеся за беглецом в погоню богатыри.
В остальном все как обычно: продюсерами выступили Сергей Сельянов и Константин Феоктистов, сценарий написал Александр Боярский, князь говорит голосом Сергея Маковецкого, конь — голосом мультипликатора Дмитрия Высоцкого. В общем, старое, надежное, проверенное, как новогодний стол, зрелище на праздники.
6+
Иван Чувиляев