Десять российских миллиардеров за год разбогатели на 33 млрд долл. Больше всех — Сулейман Керимов

По подсчетам Forbes, десятка наиболее удачливых российских миллиардеров в 2020 году разбогатела на 33 млрд долларов, в плюсе оказались металлурги. Рейтинг счастливчиков издание представило 25 декабря.
Бесспорным лидером стал основной бенефициар золотодобывающей компании «Полюс» и международного аэропорта Махачкала Сулейман Керимов. Его состояние к декабрю достигло 20,91 млрд долларов, из которых 11,56 млрд долларов он заработал в 2020 году. К такому обогащению, вероятно, привело увеличение цен на золото, за которым последовало изменение котировок «Полюса».
Остальные бизнесмены показали куда более скромные результаты. Основной акционер группы НЛМК и транспортного холдинга Universal Cargo Logistics Владимир Лисин занял 2-е место — он заработал 5,41 млрд долларов. Своим успехом бизнесмен, скорее всего, обязан росту цен на сталь, который спровоцировал мировой дефицит лома и руды.
3,64 млрд долларов прибавилось к состоянию совладельца USM Holdings («Металлоинвест», Байкальская горная компания, «Мегафон») и ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова: в этом году котировки металлургических компаний росли на фоне роста цен на металлы.
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин прибавил 2,76 млрд долларов; основной бенефициар «Северстали», «Ленты», Nordgold, «Силовых машин» и совладелец TUI Алексей Мордашов и его семья заработали 2,47 млрд долларов; семья Андрея Скоча, которой принадлежат доли в USM Holdings и аэропорту Внуково, обогатилась на 2,27 млрд долларов. Совладелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников за год получил 1,42 млрд долларов; акционер «Евраза» Роман Абрамович прибавил 1,33 млрд долларов.