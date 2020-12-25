Десять российских миллиардеров за год разбогатели на 33 млрд долл. Больше всех — Сулейман Керимов

По подсчетам Forbes, десятка наиболее удачливых российских миллиардеров в 2020 году разбогатела на 33 млрд долларов, в плюсе оказались металлурги. Рейтинг счастливчиков издание представило 25 декабря.

Бесспорным лидером стал основной бенефициар золотодобывающей компании «Полюс» и международного аэропорта Махачкала Сулейман Керимов. Его состояние к декабрю достигло 20,91 млрд долларов, из которых 11,56 млрд долларов он заработал в 2020 году. К такому обогащению, вероятно, привело увеличение цен на золото, за которым последовало изменение котировок «Полюса».