Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки

Судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко признала историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в убийстве. Приговор зачитывается 25 декабря.



Как передает корреспондент «Фонтанки», зачитывать приговор судья начала с фразы «суд установил вину Соколова». Срок, на который историк может отправиться в колонию, ещё не назван. Гособвинение просит 15 лет лишения свободы, защитники Соколова — почти вдвое меньше. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию из зала суда.



Как установило следствие, Соколов ночью 8 ноября 2019 года выстрелил в голову 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, после чего пытался её задушить и выстрелил ещё трижды. На следующую ночь он расчленил тело на четыре части, две из которых успел выбросить в Мойку. Пакет с руками не тонул, историк забрался в воду и не смог сам выбраться. Обрез в квартире он хранил незаконно. Мотивом для умышленного убийства послужила ревность.

