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Слушать приговор историку Соколову приехали родители убитой аспирантки

Родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко 25 декабря приехали в Петербург из Краснодарского края. Они хотят лично услышать приговор Олегу Соколову.

Приговор историку должен быть оглашен в здании Санкт-Петербургского городского суда. Как передает корреспондент «Фонтанки», перед залом собралось множество журналистов. Разойтись толпу попросила адвокат потерпевших Александра Бакшеева. За ней в зал прошли родители убитой аспирантки и еще несколько сопровождающих.

Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. 24-летняя Анастасия Ещенко была застрелена 8 ноября 2019 года в квартире историка. На следующую ночь он расчленил тело и по частям выбросил его в Мойку. Историк признает вину. В последнем слове он попросил прощения у родителей девушки. Гособвинение требует 15 лет колонии строгого режима.

© Фонтанка.Ру

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