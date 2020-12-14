FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
72.93р88.58р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Историк Соколов попросил прощения у родителей убитой аспирантки и встал на колено

В последнем слове обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия Олег Соколов попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко. Он был бы готов подставить себя под выстрел из оружия в руках ее матери.

На заседании 14 декабря Соколов повторил все то, что говорил, когда давал показания. По его словам, первые несколько лет их отношения с Настей были полны любви и ничего не предвещало беды. Но затем началась травля со стороны его научного оппонента Евгения Понасенкова и отношения испортились. Затем у Ещенко появился любовник и пара все время ссорилась. Ближе к лету 2019 года девушка стала спокойнее и реже оскорбляла историка. По хронологии это совпадает с тем моментом, когда любовника арестовали на территории Украины. Он был бы готов спокойно отпустить девушку и клялся, в том числе своей любовью к истории, что ни разу ее не ударил. Соколов сказал, что его жизнь закончена и никогда не будет прежней. Кроме того, вряд ли он доживет до окончания срока - гособвинение просит 15 лет лишения свободы.

В конце Соколов обратился к родителям Ещенко. Он сказал, что позволил бы матери девушки себя застрелить. Подсудимый отметил, что Настя была самой большой любовью его жизни. Он попросил прощения, «хотя бы чуточку», и встал на одно колено.

Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»

Приговор будет оглашён 25 декабря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

dddmmm
"Кроме того, вряд ли он доживет до окончания срока" - ну хоть даже в такой новости есть хорошие моменты..
И ещё хорошо бы, чтоб он трудом окупил затраты на содержание. А то за 15 лет слишком много выйдет кормить-поить его. Надеюсь, le Diable утащит его к себе намного раньше.
bluxer
Доцент к тому же дико психотравмировал своих поклонников когнитивным диссонансом. Хотя многим до сих пор что божья роса :)
Гражданкa
весь этот высокий слог делить на пять и умножать на ноль...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний