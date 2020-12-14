В последнем слове обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия Олег Соколов попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко. Он был бы готов подставить себя под выстрел из оружия в руках ее матери.



На заседании 14 декабря Соколов повторил все то, что говорил, когда давал показания. По его словам, первые несколько лет их отношения с Настей были полны любви и ничего не предвещало беды. Но затем началась травля со стороны его научного оппонента Евгения Понасенкова и отношения испортились. Затем у Ещенко появился любовник и пара все время ссорилась. Ближе к лету 2019 года девушка стала спокойнее и реже оскорбляла историка. По хронологии это совпадает с тем моментом, когда любовника арестовали на территории Украины. Он был бы готов спокойно отпустить девушку и клялся, в том числе своей любовью к истории, что ни разу ее не ударил. Соколов сказал, что его жизнь закончена и никогда не будет прежней. Кроме того, вряд ли он доживет до окончания срока - гособвинение просит 15 лет лишения свободы.