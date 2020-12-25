Новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке покажут онлайн

Полный сюжет короткометражки создатели держат в секрете, однако известно, что главные герои, которых озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, готовятся к встрече Нового года (серия имеет подзаголовок «Секрет праздника»). При этом в их планы внезапно вмешивается старуха Шапокляк. Как и сообщалось ранее, в мультфильме прозвучит песня, написанная Леонидом Агутиным.

Новые приключения Чебурашки и крокодила Гены покажут 31 декабря. Как сообщили «Фонтанке» в «Союзмультфильме», премьера пройдёт на сервисе START.

Музыкальную композицию для выпуска исполнитель придумал «буквально за 15 минут». И крокодила Гену, и Чебурашку аниматоры отрисовывали уже после озвучания, чтобы более точно «подстроить» персонажей под голоса актёров, которые задали настроение и темп.



Напомним, что год назад, в декабре 2019, «Союзмультфильм» выпустил «новогодний» финал трилогии мультфильмов про медвежонка Умку. «Колыбельную медведицы» в картине перепела Лариса Долина.

