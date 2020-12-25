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В Тамбове задержали подростка, который дома собирал бомбу

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний тамбовский подросток. Дома у него нашли компоненты для взрывного устройства и инструкцию по сборке бомбы.

Информацию о задержании юноши 25 декабря распространила пресс-служба ФСБ. Его нашли на съемной квартире. Оттуда были изъяты «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».

В СК добавили, что молодой человек — студент одного из городских колледжей. Он якобы был «сторонником деструктивных субкультур» и готовился взорвать какое-то здание. Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту.

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Комментарии (2)

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Если бы в моем детстве кгбшники ловили всех, кто делает дома бомбочки, то к концу школы в классах оставались бы одни девчонки. И то не все.
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