FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

На Пулковском шоссе мужчина на «Хёндэ» сбил двух женщин. Обе в тяжёлом состоянии

Полиция разбирается в обстоятельствах вечерней аварии в Московском районе Петербурга. Водитель «Хёндэ» сбил сразу двух женщин, обеих теперь спасают врачи.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу 24 декабря, около 19.30 в районе дома №22 по Пулковскому шоссе 42-летний мужчина на легковой сбил женщин 34 и 46 лет. Обе госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится доследственая проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

veteran78
Зебры там нету , казнь отменяется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний