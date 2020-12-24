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В Петербурге житель Крыма признан виновным в убийстве богатой соседки. Присяжные увидели повод для снисхождения

Коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу приезжего из Крыма Дениса Сульдина, которого судили за убийство переводчицы из Петербурга. Также ему вменяли разбой и кражу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 24 декабря, присяжные признали Сульдина виновным по всем трем статьям Уголовного кодекса. Такую позицию высказали шесть присяжных из восьми. Обстоятельства убийства и разбоя, по их мнению, содержат повод для снисхождения, в отличие от кражи.

Крымчанин бежал в Петербург от коллекторов, в 2019 году он поселился на бульваре Новаторов. Как было установлено судом, решить свои финансовые проблемы он задумал за счет соседки этажом выше. 58-летней переводчице принадлежала самая дорогая во дворе машина — Volvo XC 40 за 3,3 млн рублей. В овбинительном заключении следствие указывало, что способ убийства Сульдин нашел в Интернете — напасть со спины и перерезать сонную артерию. 22 августа он позвонил ей в дверь под предлогом потопа и воплотил задуманное.

Из квартиры уже убитой 58-летней женщины он забрал 12 тысяч наличными, телефон, банковские карты и ключи от машины. На Volvo успел добраться до Химок, попутно перевел со счетов убитой чуть больше миллиона рублей. Тем временем, как писала «Фонтанка», полиция поняла, кого и на какой машине надо было искать. Дальше — дело техники. На свободе в дорогом автомобиле и при миллионе в кармане он не провел и суток. Его вернули в Петербург и 26 августа арестовали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

evilman
Ещё один приезжий разбавил (временно) собою народ "культурной столицы".
Редиска Здесь
А какой повод для снисхождения?
Обломов
Крым - наш!!)))
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