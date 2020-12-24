Глава Центра им. Гамалеи: До Нового года от коронавируса вакцинируют 1,5 млн человек. Испытания на пожилых завершены

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот выпустили 650 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости.
Гинцбург уточнил, что поставки пока могут находиться в пути — они только ушли со склада. Он считает, что до Нового года удастся привить около полутора миллионов человек. По его словам, в конце января — начале февраля производство должно составить по 5–6 млн доз вакцины в месяц — это позволит к ноябрю следующего года сформировать популяционный иммунитет в России.
Также Гинцбург сообщил, что результаты испытаний «Спутника V» на пожилых представлены в Минздрав.
«Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены Министерству здравоохранения», — заявил глава Центра им. Гамалеи.
По его словам, решение о начале вакцинации людей старше 60 лет может быть принято в самое ближайшее время.
По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в Петербурге на 24 декабря привился от коронавируса 2171 человек. В городе открыты 36 пунктов вакцинации, до Нового года их должно стать 70.