Глава Центра им. Гамалеи: До Нового года от коронавируса вакцинируют 1,5 млн человек. Испытания на пожилых завершены

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот выпустили 650 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости.



Гинцбург уточнил, что поставки пока могут находиться в пути — они только ушли со склада. Он считает, что до Нового года удастся привить около полутора миллионов человек. По его словам, в конце января — начале февраля производство должно составить по 5–6 млн доз вакцины в месяц — это позволит к ноябрю следующего года сформировать популяционный иммунитет в России.

