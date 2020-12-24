Закон о дистанционном образовании примут весной

Законопроект о дистанционном обучении планируется принять в весеннюю сессию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 декабря.

«Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Дистанционный формат обучения стал актуален во время пандемии коронавируса. В Петербурге учатся удалённо из-за карантина более 300 классов.