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За неуплату алиментов в 300 тысяч петербуржец отправится в колонию

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга, долгое время не исполнявший решение суда в пользу ребёнка, ближайшие восемь месяцев своей жизни проведёт в колонии-поселении.

Как сообщает 24 декабря пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности с 37-летнего мужчины было возбуждено в Полюстровском отделе судебных приставов. Мужчина должен был ежемесячно выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына алименты — четверть всех своих доходов, но не делал этого. Его неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, но это не работало. В общей сложности он накопил долг более чем в 300 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

С начала 2020 года в Петербурге дознаватели Главного управления ФССП возбудили 1056 уголовных дел в отношении должников по алиментам. К реальным срокам приговорены 30 человек.

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