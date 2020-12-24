За неуплату алиментов в 300 тысяч петербуржец отправится в колонию

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга, долгое время не исполнявший решение суда в пользу ребёнка, ближайшие восемь месяцев своей жизни проведёт в колонии-поселении.



Как сообщает 24 декабря пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности с 37-летнего мужчины было возбуждено в Полюстровском отделе судебных приставов. Мужчина должен был ежемесячно выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына алименты — четверть всех своих доходов, но не делал этого. Его неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, но это не работало. В общей сложности он накопил долг более чем в 300 тысяч рублей.

