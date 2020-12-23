В БТК прилетает рождественская «Синяя птица»

25 декабря в Большом театре кукол пройдет первый показ премьеры «Синяя птица» по мотивам пьесы Мориса Метерлинка. Спектакль по одной из самых известных рождественских историй поставил главный режиссер театра Руслан Кудашов.

По сюжету двое детей, Тильтиль и Митиль, отправляются на поиски Синей птицы в сопровождении Пса, Кошки и еще нескольких необычных существ. Пережив множество приключений, дети возвращаются домой и обнаруживают, что привычный мир видится им совершенно по-новому. В постановке БТК «Синяя птица» становится историей о законах мироустройства, о том, что счастье мы создаем сами, а если оно вдруг улетает, подобно синей птице, — вот тогда мы понимаем, что действительно было важно.

Постановочная команда во главе с художником Мариной Завьяловой населила сцену множеством разнообразных кукол. Зрители увидят и классических марионеток, некоторые из которых созданы с использованием 3D-принтера, тростевых и перчаточных кукол, штоковых марионеток, которыми управляют с помощью специального металлического стержня. Главным сюрпризом станут тантамарески: особые куклы с кукольным телом и головой актера, всего их будет двенадцать.



Нынешняя премьера — второй спектакль семейной трилогии БТК, составленной из трех авторских сказок. Ее первой частью стал «Пиноккио», премьера которого прошла в октябре 2019 года, завершит трио постановка «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.



Начало в 18:00



6+ (на период ограничений 16+)



Алёна Палатченко

