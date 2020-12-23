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В БТК прилетает рождественская «Синяя птица»

25 декабря в Большом театре кукол пройдет первый показ премьеры «Синяя птица» по мотивам пьесы Мориса Метерлинка. Спектакль по одной из самых известных рождественских историй поставил главный режиссер театра Руслан Кудашов.

Фото: афиша спектакля предоставлена театром

По сюжету двое детей, Тильтиль и Митиль, отправляются на поиски Синей птицы в сопровождении Пса, Кошки и еще нескольких необычных существ. Пережив множество приключений, дети возвращаются домой и обнаруживают, что привычный мир видится им совершенно по-новому. В постановке БТК «Синяя птица» становится историей о законах мироустройства, о том, что счастье мы создаем сами, а если оно вдруг улетает, подобно синей птице, — вот тогда мы понимаем, что действительно было важно.

Постановочная команда во главе с художником Мариной Завьяловой населила сцену множеством разнообразных кукол. Зрители увидят и классических марионеток, некоторые из которых созданы с использованием 3D-принтера, тростевых и перчаточных кукол, штоковых марионеток, которыми управляют с помощью специального металлического стержня. Главным сюрпризом станут тантамарески: особые куклы с кукольным телом и головой актера, всего их будет двенадцать.

Нынешняя премьера — второй спектакль семейной трилогии БТК, составленной из трех авторских сказок. Ее первой частью стал «Пиноккио», премьера которого прошла в октябре 2019 года, завершит трио постановка «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Начало в 18:00

6+ (на период ограничений 16+)

Алёна Палатченко

Фото: афиша спектакля предоставлена театром

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