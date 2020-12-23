«Каспийская катастрофа». Ученые прогнозируют опасное снижение уровня воды в Каспийском море

Ученые из Бременского и Гисенского университетов Германии, а также Лейденского и Утрехтского университетов Нидерландов прогнозируют «каспийскую катастрофу» к концу века. По их подсчетам, уровень воды в Каспийском море опустится настолько сильно, что это приведет к серьезным последствиям не только для экологии, но и для экономики и политической стабильности в регионе.

Как говорится в статье, опубликованной 23 декабря в журнале Nature Communications Earth & Environment, изменения климата в XXI веке приведут к снижению уровня воды во внутренних морях и озерах по всему миру. Уровень Каспийского моря, которое в географическом понимании является не морем, а самым большим в мире озером площадью в 371 тысячу квадратных километров, с 90-х годов XX века каждый год опускается на несколько сантиметров. По данным исследования, из-за значительного увеличения испарения в ближайшие десятилетия уровень Каспийского моря будет снижаться гораздо быстрее и в лучшем случае к концу века упадет на 9 метров, а в худшем — на 18. Площадь морского бассейна при этом сократится на 23–34%.

Столь сильное снижение уровня воды, осушение мелководной части бассейна и сокращение площади морского льда зимой ударят по численности эндемичного каспийского тюленя, которые и так находятся под угрозой исчезновения. Прибрежные экосистемы вроде дельты Волги изменятся до неузнаваемости, что отрицательно скажется и на биоразнообразии в Каспийском море, как на мелководье, так и в более глубоких его частях. Все это угрожает уникальной каспийской биоте, которая развивалась на протяжении миллионов лет. Изменения принесут проблемы и людям, проживающим на берегах Каспия или впадающих в него рек. Сокращение рыбных угодий, проблемы с обеспечением водой и потеря туристических объектов — только некоторые из социально-экономических трудностей, которые вызовут изменения. Кроме того, эти проблемы могут вызвать локальные и региональные конфликты и обострить политическую напряженность в и так нестабильном регионе. От снижения уровня Каспийского моря пострадает судоходство; прибрежная инфраструктура, включая порты, будет устаревать по мере отступления воды. Странам, которые делят между собой акваторию — Азербайджану, России, Ирану, Туркменистану и Казахстану, — придется заключать новые соглашения о границах и перераспределять рыбные угодья. Сокращение Каспийского моря может еще больше повлиять на будущие претензии государств в отношении желанных запасов нефти и газа.