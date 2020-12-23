Удар и выстрелы в 25-м трамвае вылились в возбуждение двух дел. Кондуктор взялся за пистолет, защищая женщину

УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга провело проверку по поводу схватки в трамвае № 25, где кондуктор взялся за пистолет. Преимущество в огневой мощи предопределило и тяжесть последствий.



Об итогах проверки МВД сообщает в ответе депутату Госдумы Михаилу Романову от 22 декабря. Речь идет о ноябрьском инциденте. 36-летний кондуктор Трамвайного парка № 1 Лобанов, заступая на смену, застал ссору своей коллеги с двумя пассажирами и проявил корпоративную и гражданскую солидарность. Это предсказуемо привело к рукоприкладству, а наличие у Лобанова травматического пистолета подсказало ему выход из ситуации — в виде двух выстрелов.

