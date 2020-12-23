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Удар и выстрелы в 25-м трамвае вылились в возбуждение двух дел. Кондуктор взялся за пистолет, защищая женщину

УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга провело проверку по поводу схватки в трамвае № 25, где кондуктор взялся за пистолет. Преимущество в огневой мощи предопределило и тяжесть последствий.

Об итогах проверки МВД сообщает в ответе депутату Госдумы Михаилу Романову от 22 декабря. Речь идет о ноябрьском инциденте. 36-летний кондуктор Трамвайного парка № 1 Лобанов, заступая на смену, застал ссору своей коллеги с двумя пассажирами и проявил корпоративную и гражданскую солидарность. Это предсказуемо привело к рукоприкладству, а наличие у Лобанова травматического пистолета подсказало ему выход из ситуации — в виде двух выстрелов.

Как рассказало МВД, в отношении Астахова, оппонировавшего кондуктору, составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.11 «Побои». Материал передан мировому судье судебного участка № 183 Санкт-Петербурга.

Что касается стрельбы по самому Астахову, то здесь административкой не обошлось. 16 декабря в отношении Лобанова возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», проводится расследование.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Кровокрас
интересно что у кондукторов написано в регламенте, если пассажир отказывается платить ?
явно же что-то типа "вызывать сотрудника полиции, который составит протокол об админ. нарушении".
к чему вся эта эта самодеятельность ?
bluxer
Лобанов Ростовский.
RemyMartin
Травматы продают, а регламент их применения нигде не прописан, в результате стрелок в любом случае получает статью.
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