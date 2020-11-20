Полицейские Фрунзенского района говорят «Фонтанке»: «Мы на его стороне». Журналист узнал, как началась драка в трамвае №25 и почему кондуктор стрелял в пассажира.

По информации «Фонтанки», 19 ноября около 17 часов 36-летний кондуктор Трамвайного парка №1 Лобанов сменял свою 60-летнюю коллегу. Передача вахты происходила в трамвае 25-го маршрута на Бухарестской улице. В этот момент она как раз ссорилась с двумя пассажирами, не желавшими платить. Диалог шел агрессивный, местами оскорбительный. Лобанов встрял, беседа быстро перешла в рукопашный формат. После того как кондуктору пару раз заехали в лицо, а заодно рассекли голову, он дважды выстрелил из своего травматического пистолета.