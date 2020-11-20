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В петербургском трамвае кондуктор заступился за 60-летнюю. Ему рассекли голову, он ответил выстрелом

Полицейские Фрунзенского района говорят «Фонтанке»: «Мы на его стороне». Журналист узнал, как началась драка в трамвае №25 и почему кондуктор стрелял в пассажира.

По информации «Фонтанки», 19 ноября около 17 часов 36-летний кондуктор Трамвайного парка №1 Лобанов сменял свою 60-летнюю коллегу. Передача вахты происходила в трамвае 25-го маршрута на Бухарестской улице. В этот момент она как раз ссорилась с двумя пассажирами, не желавшими платить. Диалог шел агрессивный, местами оскорбительный. Лобанов встрял, беседа быстро перешла в рукопашный формат. После того как кондуктору пару раз заехали в лицо, а заодно рассекли голову, он дважды выстрелил из своего травматического пистолета.

Фото: Фонтанка.ру

Деятели убежали, но после в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма: в травмпункт обратился 36-летний петербуржец, у которого под лопаткой зафиксирована тупая рана. С его слов, в него беспричинно выстрелили в трамвае.

По данным «Фонтанки», в полиции Фрунзенского района сформирован материал проверки. Собеседник в районном управлении сообщил нашей редакции, что формально ситуация пограничная. «Если исключительно по закону, то при самообороне стрелять можно только в нападающего, а этот уже выбегал из трамвая. Но надо же рассматривать ситуацию в целом: он — проверяющий, фактически у него была угроза жизни. Где ему было мгновенно ориентироваться? Это же не компьютерная игра. Так что мы на его стороне», — сказали в полиции.

Фото: Фонтанка.ру

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Комментарии (4)

Mikle776
Как я понял - если на тебя пошли с ножом, а ты не успел опередить противника и пропустил удар, то стрелять в отходящего от тебя товарища уже нельзя - он же не нападает, он просто уходит!
Прикольные у нас законы... написаны уважаемыми людьми и подписаны еще более уважаемыми.
Агроном аэродрома
"он проверяющий" - кто тут в проверяющие крайний? Я за Вами..
263913591
Если исключительно по закону, то при самообороне стрелять можно только в нападающего, а этот уже выбегал из трамвая. Нормально так, пограничная ситуация?
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