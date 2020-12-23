ЗакС расширил третий пакет мер поддержки бизнеса Петербурга. Крейсеру «Аврора» и ледоколу «Красин» не придется платить транспортный налог

Заксобрание Петербурга 23 декабря в окончательном, третьем чтении утвердило расширенный вариант третьего пакета мер поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений. Документ отправится на подписание губернатору города.
Прежде всего, на поддержку может претендовать малый и средний бизнес, который работает в туристической и гостиничной сферах. Обязательное условие: выплата сотрудникам зарплаты не ниже размера минимальной зарплаты.
От транспортного налога до 2022 года освобождаются туристические агентства и компании, работающие в сфере сухопутного пассажирского транспорта. Скидка на земельный налог вводится для рыбных хозяйств, объектов образования, культуры, спорта, соцобеспечения. Они в зависимости от специализации заплатят от 0,66 до 33,33% суммы налога.
До 2022 года также от транспортного налога освобождаются предприятия, которые используют новые электрокары или автомобили, работающие на природном газе. Аналогичная мера поддержки введена для водного транспорта, который выполняет музейные функции — это касается крейсера «Аврора» и ледокола «Красин».
До конца 2023 года будут пролонгированы льготы для индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы впервые и работают по патентной или упрощенной системам налогообложения.