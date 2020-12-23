ЗакС расширил третий пакет мер поддержки бизнеса Петербурга. Крейсеру «Аврора» и ледоколу «Красин» не придется платить транспортный налог

Заксобрание Петербурга 23 декабря в окончательном, третьем чтении утвердило расширенный вариант третьего пакета мер поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений. Документ отправится на подписание губернатору города.



Прежде всего, на поддержку может претендовать малый и средний бизнес, который работает в туристической и гостиничной сферах. Обязательное условие: выплата сотрудникам зарплаты не ниже размера минимальной зарплаты.



От транспортного налога до 2022 года освобождаются туристические агентства и компании, работающие в сфере сухопутного пассажирского транспорта. Скидка на земельный налог вводится для рыбных хозяйств, объектов образования, культуры, спорта, соцобеспечения. Они в зависимости от специализации заплатят от 0,66 до 33,33% суммы налога.

