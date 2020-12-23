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Вопреки заветам Елина. ОЖД готова возить туристов из Петербурга в Москву и обратно на двухэтажном поезде все новогодние каникулы

ОЖД вводит в новогодние каникулы дополнительный поезд между столицей северной и столицей официальной.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба компании, поезд № 175/176 будет двухэтажный. Из Петербурга он будет отправляться дважды в сутки — в 09:20 и 17:30 — восемь из 11 выходных дней, а именно 30 и 31 декабря 2020 года, а в январе 2021-го — 3, 4, 6, 7, 9, 10 января 2021 г.

Из столицы обратно состав проследует в те же дни также дважды — в 10:53 и в 18:25.

«В состав поезда включены 11 купейных вагонов, 1 вагон СВ, оборудованные биотуалетами и кондиционерами, а также 1 вагон-ресторан», — сообщает ОЖД.

Компания уверяет, что соблюдает все противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.

Тем временем в Петербурге ситуация с коронавирусом остается напряженной: в день регистрируется порядка 3700 новых случаев уже полторы недели подряд. Ранее вице-губернатор Евгений Елин попросил туристов не ехать в город, а жителей — сидеть дома и «есть оливье».

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Комментарии (3)

DmSh
Ужас. Все тут так радовались что питерцы культурно будут гулять по невскому сами. И тут дополнительный поезд.
Antipode
Это еще раз подчёркивает тот факт, что Беглов не в силах противостоять Москве. Интересы граждан СПб для него не приоритетны. Такой руководитель горожанам не нужен, он является дестабилизирующим фактором из-за своей нерешительности.
CET
Не выходя из поезда ...
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