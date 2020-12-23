Вопреки заветам Елина. ОЖД готова возить туристов из Петербурга в Москву и обратно на двухэтажном поезде все новогодние каникулы

ОЖД вводит в новогодние каникулы дополнительный поезд между столицей северной и столицей официальной.



Как сообщает 23 декабря пресс-служба компании, поезд № 175/176 будет двухэтажный. Из Петербурга он будет отправляться дважды в сутки — в 09:20 и 17:30 — восемь из 11 выходных дней, а именно 30 и 31 декабря 2020 года, а в январе 2021-го — 3, 4, 6, 7, 9, 10 января 2021 г.



Из столицы обратно состав проследует в те же дни также дважды — в 10:53 и в 18:25.



«В состав поезда включены 11 купейных вагонов, 1 вагон СВ, оборудованные биотуалетами и кондиционерами, а также 1 вагон-ресторан», — сообщает ОЖД.

