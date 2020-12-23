В Петербурге студент-политолог отточил навыки переговоров на отчисленном однокурснике. Их результаты оценит суд

Молодой студент решил подзаработать на отчисленном однокурснике, предложив ему помощь с восстановлением в вузе. Обман с целью наживы стал уголовным делом, которое в ближайшее время рассмотрит суд. Об этом 23 декабря сообщает прокуратура Петербурга.



Как рассказали изданию в ведомстве, обвинение в мошенничестве предъявлено 20-летнему уроженцу Челябинска.



По версии следствия, молодой человек узнал, что его однокурсника отчислили из вуза и списался с ним в социальной сети «ВКонтакте». В ходе переговоров он предложил ему помощь в восстановлении и попросил за это 130 тысяч рублей, хотя на самом деле никак не мог повлиять на сложившуюся ситуацию. Отчаявшийся студент согласился и заплатил.

