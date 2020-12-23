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Мальчик, скучающий в пустом вагоне, и близняшки в коляске на аэродроме получили от полицейских неожиданные посылки

Кадр из видео в instagram.com/utszfo
Кадр из видео в instagram.com/utszfo

Хотя до Нового года ещё больше недели, и Рождество ещё не наступило, транспортные полицейские уже вручили подарки некоторым детям.

Новогодний ролик появился 23 декабря в Instagram Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Главный волшебник страны Дед Мороз поручил транспортным полицейским доставить новогодние подарки юным пассажирам, сообщает управление. Из резиденции Деда Мороза Великого Устюга полицейские разъехались на снегоходе, самолёте и поезде. Детей (и пассажиров, и пешеходов почему-то без сопровождения родителей) нашли на вокзале, в сидячем вагоне, прямо на аэродроме и на улицах Петербурга и Вологды и под рождественскую музыку раздали им игрушки. Одинокие мальчики и девочки очень обрадовались подаркам — наверное, они не чаяли получить их раньше 1 января.

Между тем сегодня в полёт отправился и Санта-Клаус. Flightradar утром зафиксировал его оленью упряжку. Католический мир встречает Рождество 24 декабря.

Кадр из видео в instagram.com/utszfo
Кадр из видео в instagram.com/utszfo

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