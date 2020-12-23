Больше никакого плацебо. Минздрав меняет схему испытаний вакцины от коронавируса

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор (добровольцев. — Прим. ред.) в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо это совсем нехорошо. <...> Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо и привил, но позволит ли это регуляторика, пока не понятно», — объяснил 23 декабря РИА Новости директор Национального исследовательского Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Только саму вакцину «Спутник V» будут вводить добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины.

Ученый утверждает, что те, кто ранее получили плацебо и узнали это после анализов, потом привились самой вакциной.



В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают добровольцев среди сотрудников учреждений образования, здравоохранения, а также соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний и не участвовавших в испытаниях вакцины. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

