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Больше никакого плацебо. Минздрав меняет схему испытаний вакцины от коронавируса

Только саму вакцину «Спутник V» будут вводить добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор (добровольцев. — Прим. ред.) в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо это совсем нехорошо. <...> Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо и привил, но позволит ли это регуляторика, пока не понятно», — объяснил 23 декабря РИА Новости директор Национального исследовательского Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый утверждает, что те, кто ранее получили плацебо и узнали это после анализов, потом привились самой вакциной.

В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают добровольцев среди сотрудников учреждений образования, здравоохранения, а также соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний и не участвовавших в испытаниях вакцины. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

Первую в мире зарегистрированную вакцину «Спутник V» разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.

Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска.

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Комментарии (6)

hedgehog_
народ требует принудительную вакцинацию. потоки рабочих и колхозников в едином порыве и всё такое. главное чтобы кому надо платили за это всё
altnec
Есть или не есть? есть смысл прививки или нет? буфет это или это только начало новой ресторации?
Путин Лутин
Никто никогда не колет плацебо при испытании вакцин. в этом нет ни малейшего смысла. это было вранье.
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