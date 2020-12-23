Петербург и Ленобласть лидируют в России по количеству тяжких и особо тяжких преступлений

Совокупный объем тяжких и особо тяжких преступлений в России вырос на 14,7%, до 522,6 тыс. деяний. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь — ноябрь 2020 года, опубликованном 23 декабря 2020 года.



Наибольший удельный вес таких деяний за 11 месяцев зафиксирован в Петербурге — 39,8%, или 23,2 тыс. преступлений. На втором месте по этому показателю оказалась Ленинградская область (36,7%; 9,3 тыс.), а на третьем — Москва (36,7%; 49,4 тыс.).



По данным Генпрокуратуры, Петербург занимает первое место по приросту числа выявленных преступлений — за 11 месяцев 2020-го зафиксировали 12,2 тыс. деяний. На втором месте Москва, где выявлено на 4,9 тыс. преступлений больше, чем годом ранее.

