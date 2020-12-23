FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Петербург и Ленобласть лидируют в России по количеству тяжких и особо тяжких преступлений

Совокупный объем тяжких и особо тяжких преступлений в России вырос на 14,7%, до 522,6 тыс. деяний. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь — ноябрь 2020 года, опубликованном 23 декабря 2020 года.

Наибольший удельный вес таких деяний за 11 месяцев зафиксирован в Петербурге — 39,8%, или 23,2 тыс. преступлений. На втором месте по этому показателю оказалась Ленинградская область (36,7%; 9,3 тыс.), а на третьем — Москва (36,7%; 49,4 тыс.).

По данным Генпрокуратуры, Петербург занимает первое место по приросту числа выявленных преступлений — за 11 месяцев 2020-го зафиксировали 12,2 тыс. деяний. На втором месте Москва, где выявлено на 4,9 тыс. преступлений больше, чем годом ранее.

При этом криминогенная ситуация в стране по итогам 11 месяцев называется «относительно стабильной». Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2 % и достигло почти 1,9 млн. «В пределах от 1,8 до 1,9 млн деяний регистрировалось в сопоставимые периоды начиная с 2017 года», — отмечается в сборнике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Анна Гаврилова
Интересненько а че это тогда новый начальник отделы полиции оптимизирует??????Видимо у него все хорошо??? И да, даже в 90 вокруг отделов - милиции не стояли заборы и пройти в отдел можно было спокойно. зато щазззззз. И решетка и домофон и вообщееееее. А к чему-то еще Посты ГАИ разрушаются. ну тоже видимо там ловить нечего.
W Bons
в культурной столице такого просто не может быть
Cashmare
"39,8%, или 23,2 тыс. преступлений"
если честно - вообще не понял, что эти проценты значат
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний