Президент Латвии подписал закон об уроках государственной обороны для школьников. Он включает «освоение боевых навыков в сельской местности»

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал принятый ранее Сеймом закон «Об уроках государственной обороны». Об этом 23 декабря в Twitter сообщила канцелярия главы государства.



Согласно закону, с 1 сентября 2024 года в латвийских школах появится новый обязательный предмет — «Государственная оборона». Как пишет mixnews.lv, он будет включать в себя «воспитание патриотизма», ориентирование, освоение боевых навыков в сельской местности и практические занятия по стрельбе.



С критикой закона выступала партия «Прогрессивные», которая, впрочем, в Сейме не представлена. В партии считают, что документ приведет к «излишней милитаризации школьного образования».

