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Президент Латвии подписал закон об уроках государственной обороны для школьников. Он включает «освоение боевых навыков в сельской местности»

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал принятый ранее Сеймом закон «Об уроках государственной обороны». Об этом 23 декабря в Twitter сообщила канцелярия главы государства.

Согласно закону, с 1 сентября 2024 года в латвийских школах появится новый обязательный предмет — «Государственная оборона». Как пишет mixnews.lv, он будет включать в себя «воспитание патриотизма», ориентирование, освоение боевых навыков в сельской местности и практические занятия по стрельбе.

С критикой закона выступала партия «Прогрессивные», которая, впрочем, в Сейме не представлена. В партии считают, что документ приведет к «излишней милитаризации школьного образования».

Сейчас предмет «Государственная оборона» в некоторых латвийских школах проходят факультативно, однако с 2024-го он станет обязательным для 10-х и 11-х классов средних школ и 2-х — 3-х курсов профучилищ.

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Комментарии (2)

petrowich
юнармия она и в Африке юнармия
264017931
Всё-таки коронавирус на мозги действует.....
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