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Экс-глава Роскомнадзора о Telegram: Сервис легален, претензий у государства нет, через шаг решим проблему видеопиратства

У российского государства нет претензий к сервису Telegram, заявил бывший руководитель Роскомнадзора, а ныне гендиректор АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров. Именно на время его работы в ведомстве пришлись такие события, как блокировка мессенджера и подписание антипиратского меморандума.

Сам Жаров тоже удовлетворён историей с Telegram. Об этом он рассказал «Коммерсанту» в интервью, опубликованном 23 декабря, отвечая на вопрос о том, как принималось решение о разблокировке Telegram Роскомнадзором в июне 2020 года.

«Мы с вами говорим про процесс или про результат? Результат отличный, сервис легален, и у государства к Telegram нет претензий. Но путь к этому результату был долгий, где у каждого были свои роли. Я считаю, что Роскомнадзор свою роль в этом процессе сыграл. А результатом я абсолютно удовлетворен», — сказал Жаров.

Сейчас Telegram становится, вероятно, крупнейшим видеопиратом, признал Жаров. «Проблема такая есть, но Telegram же не видеосервис, он просто отправляет вас к видео. «Яндекс» тоже был главным пиратом, и мы обо всём договорились. Уверен, что через шаг и с Telegram всё решим», — отметил бывший глава Роскомнадзора.

С начала пандемии он управляет холдингом «Газпром-медиа», и за это время успел поменять структуру управления и закрыть «Дом-2» на канале ТНТ. Отвечая на вопрос о причинах закрытия, он признал, что проект долго был успешным, но он очень дорогой в производстве. «Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку», — сообщил Жаров.

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Комментарии (2)

HomerMP
Остается один вопрос - есть решение суда который постановил блокировать Телеграм впредь до передачи им ключей для расшифровки сообщений тем кто по два раза стирает чужие трусы. Телеграм говорит что не передавал ключи органам, а органы говорят что это когда и как были переданы ключи это секретная информация. Т.е. государство с умным лицом делает вид что оно победило телеграм, но при этом сидит по уши в навозе.
USSR_forever
какой-то бред несёт т.н. "Экс-глава Роскомнадзора" - я открываю Яндекс, вбиваю название фильма, и 2-я или 3-я ссылка ведут меня на пиратский ресурс.... о чём они с Яндексом договорились? бред сивой кобылы =)
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