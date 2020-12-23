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Пассажиры самолёта в США открыли дверь и выпрыгнули из него на ходу

Странный инцидент произошел в США на борту авиалайнера. Никто не пострадал.

Как передает 23 декабря ТАСС со ссылкой на CNN, выходка двух пассажиров в понедельник прервала вылет самолета Delta Airlines из аэропорта Ла-Гуардиа (Нью-Йорк) в Атланту (штат Джорджия). Во время движения лайнера к взлетно-посадочной полосе они встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап для экстренной эвакуации. Им удалось открыть дверь и выйти из самолета на ходу.

Вскоре парочку задержали. Это жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении в кабину самолета, Мердоку — еще и в причинении ущерба и создании ситуации, опасной для окружающих. По данным The New York Times, Мердок заявил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство.

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Комментарии (3)

RDY
Мда, три поганых класса церковно-приходской школы и непрофессионализм - удел все большего числа бумагомарак. 1. В кабину - не проникнуть, в принципе, сейчас с этим строго. Дверь - закрыта, открыть ее силой - нереально. 2. Cabin (а именно так было сказано, скорее всего, в первоисточнике) - это салон, а кабина - cockpit. 3. Проникли откуда? Снаружи? 4. Дверей, открытие которых приводит, если дверь в положении armed, к выбросу трапа, в кабине тоже, что удивительно, нет...
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11 сентября ничему не научило? Слава Богу - у нас такое в принципе невозможно!
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