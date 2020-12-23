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Как на пустой дороге в центре Петербурга метким ударом развалить светофор на части, показываем с трёх ракурсов

На площади Труда в центре Петербурга в ночь на 23 декабря водитель легкового автомобиля врезался в дорожное ограждение и опору дорожного знака и светофора.

Как совершить такое ДТП на пустой проезжей части, демонстрируют видеозаписи камер наблюдения с трёх ракурсов. Водитель выезжал с Конногвардейского бульвара на площадь, но обычный поворот направо не получился. Машина проскочила четыре полосы и уже боком снесла ограду и столб. Висевший на нём светофор от удара развалился: одна секция улетела вперёд на дорогу, другая повисла и закачалась.

Сам автомобиль потерял фару и колесо. С места ДТП его вывозили на эвакуаторе.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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