На площади Труда в центре Петербурга в ночь на 23 декабря водитель легкового автомобиля врезался в дорожное ограждение и опору дорожного знака и светофора.



Как совершить такое ДТП на пустой проезжей части, демонстрируют видеозаписи камер наблюдения с трёх ракурсов. Водитель выезжал с Конногвардейского бульвара на площадь, но обычный поворот направо не получился. Машина проскочила четыре полосы и уже боком снесла ограду и столб. Висевший на нём светофор от удара развалился: одна секция улетела вперёд на дорогу, другая повисла и закачалась.

