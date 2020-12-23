ВЦИОМ: Вакцина от COVID, Нагорный Карабах и 75 лет победы – главное в 2020-м для россиян

В топ-3 громких побед 2020 года россияне включили изобретение вакцины от COVID (10%), «мирное урегулирование в Нагорном Карабахе» (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%). Об этом во вторник 22 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова.
В то же время большинство россиян (70%), к которым обратились исследователи государственной службы социологии, затруднились ответить на вопрос о победах 2020 года.
Медицинская тема оказалась в топе самых популярных слов года. 61% респондентов назвали «коронавирус» главным словом 2020. На втором месте — «поправки к Конституции» (29%), на третьем — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%), на четвертом — «кризис» (19%), на пятом — «неопределенность» (16%), на шестом — «вакцина» (12%), на седьмом — «удаленная работа» (11%).
Самым желаемым подарком для россиян на этот раз стала возможность уехать отдыхать.
«Самым желанным подарком в 2020 году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%). Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян (17% в 2019 году), отказались бы от их получения 14% (в 2 раза меньше, чем в 2019 году — 31%)», - цитирует информагентство данные Федорова.
При этом дарить россияне собираются несколько иные вещи. Среди тех, кто планирует радовать друзей и близких подарками 27% собираются вручить конфеты, спиртные напитки и деликатесы, хотя такие презенты ждут лишь 9% респондентов. На втором списке в списке дарителей оказались игрушки (21%), на третьем - деньги (20%). Дарителей денег стало заметно больше. В 2018-2019 годах вручать купюры на новый год были готовы лишь 14% россиян.