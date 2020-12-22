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Инвестор Tesla и Spase X вложился в разработку летающих мотоциклов и реактивных ранцев

Миллиардер Тим Дрейпер, инвестирующий в Tesla и SpaceX, профинансировал пару стартапов, разрабатывающих летающие мотоциклы и реактивные ранцы. Об этом 22 декабря сообщает CNBC.

Деньги Дрейпера получили компании JetPack Aviation и Gravity Industries Ltd. Оба стартапа создают костюмы для полетов на реактивной тяге. JetPack Aviation также работает над летающим мотоциклом Speeder — на нем в воздух смогут подняться сразу двое пассажиров. При этом транспортное средство сможет разгоняться до 402 километров в час и более.

Реактивные ранцы от JetAviation планируют использовать служащие ВМС США. Испытания военными начнутся уже в марте 2021 года. Дрейп считает, что в будущем рюкзаки смогут использовать и гражданские, например, чтобы добираться до работы без пробок.

«Эти компании придумали, как сделать реактивные ранцы более практичными, чтобы любой человек мог воспользоваться этой технологией и приземляться где угодно», — отметил бизнесмен, назвав технологию «тем, что мы все ищем».

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Комментарии (4)

264715091
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Заранее большое человеческое спасибо.......
W Bons
реактивные ранцы и летающие мотоциклы снесут башню глубинному народу , нужно заранее запретить
bluxer
Такой большой, а в сказки веришь.
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