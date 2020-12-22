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Смольный: В Петербурге нужно в среднем 47 часов на анализ на коронавирус и 23 часа — на получение результата

Петербург укладывается в нормативы Роспотребнадзора по объемам ПЦР-исследований, заявили в Смольном 22 декабря по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. А вот к скорости есть вопросы.

Как отметили чиновники, Роспотребнадзор установил новый срок выполнения и выдачи результата анализа на коронавирус — не более 48 часов. В Петербурге сейчас в среднем — 46,8 часа на анализ и 23,2 часа — на получение.

Зато в Петербурге охват тестированием составляет 696 тестов на 100 тысяч населения. Это в почти в 4,6 раза больше нового норматива Роспотребнадзора в 150 тестов на 100 тысяч. А всего с начала пандемии в городе было проведено 5,7 млн ПЦР-исследований. Это в среднем каждый день по 40 тысяч тестов, а в пиковые значения и — по 44 тысячи и более.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал сроки выполнения тестов на коронавирус. По его словам 48 часов — два дня — это долго, и человек в ожидании разнесёт вирус при контактах с окружающими.

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Комментарии (2)

264705871
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
VladimirPu
10 суток делают тест в 111 поликлинике Приморского района. Не ограничивая передвижения совсем. Приходите, полтора часа в очереди со всеми сидите, направление получаете после ругани у заведующей. Нет тестов.
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