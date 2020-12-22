Смольный: В Петербурге нужно в среднем 47 часов на анализ на коронавирус и 23 часа — на получение результата

Петербург укладывается в нормативы Роспотребнадзора по объемам ПЦР-исследований, заявили в Смольном 22 декабря по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. А вот к скорости есть вопросы.



Как отметили чиновники, Роспотребнадзор установил новый срок выполнения и выдачи результата анализа на коронавирус — не более 48 часов. В Петербурге сейчас в среднем — 46,8 часа на анализ и 23,2 часа — на получение.

Зато в Петербурге охват тестированием составляет 696 тестов на 100 тысяч населения. Это в почти в 4,6 раза больше нового норматива Роспотребнадзора в 150 тестов на 100 тысяч. А всего с начала пандемии в городе было проведено 5,7 млн ПЦР-исследований. Это в среднем каждый день по 40 тысяч тестов, а в пиковые значения и — по 44 тысячи и более.