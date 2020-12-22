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«Газпром» планирует нарастить поставки в Европу и по России в 2021 году, в Китай — удвоить

«Газпром» огласил планы на 2021 год. Они получились довольно оптимистичными, с заделом на развитие и в Китае, и в Европе, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

Как он рассказал в интервью корпоративному журналу 22 декабря, поставки в Китай по «Силе Сибири» удвоятся, как и намечалось. Поставки в Европу вырастут до 183 млрд кубов, а их цена — до 170 долларов за тысячу кубов. Продажи на внутреннем рынке увеличатся на пять миллиардов кубов — до 225,2 млрд.

«Тем самым мы, по сути, вернемся к плановым цифрам «доковидного» периода. Цены на внутреннем рынке будут проиндексированы на 3% с июля 2021 года, то есть в точном соответствии с проектом федерального бюджета», — отметил Садыгов.

В итоге инвестиции и чистый долг «Газпрома» останутся примерно на уровне 2020 года, зато основной операционный показатель EBITDA вырастет в 1,5 раза.

Говоря про 2020 год, он отметил, что все компании нефтегазовой отрасли в 2020 году испытывали существенное давление и в первом полугодии наблюдали беспрецедентное снижение стоимости нефти и газа, что затронуло всех без исключения игроков рынка. Кроме того, на европейский газовый рынок помимо пандемии коронавируса повлияла аномально теплая погода, значительные запасы газа в хранилищах и избыток предложения СПГ.

Во втором полугодии в «Газпроме» наблюдают восстановление рыночной конъюнктуры, что внесет положительный вклад в общий результат за 2020 год. Тем не менее он считает, что динамика цен на энергоресурсы в сравнении с прошлым годом отрицательно скажется на финансовых показателях группы.

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Комментарии (6)

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Заранее большое человеческое спасибо...
260551481
Сказки для ура-путриотов. В Европе планируют к 2023 году вообще отказаться от российского газа, Китай не продлевает контракты в ожидании краха рубля, а по "поставкам" по России очередные бредни.
abitfrosty
ФСБ пути тоже планировала успешно провести операцию с Новичком. Вот только план, реализация и результат - разные вещи.
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