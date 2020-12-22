«Газпром» планирует нарастить поставки в Европу и по России в 2021 году, в Китай — удвоить

«Газпром» огласил планы на 2021 год. Они получились довольно оптимистичными, с заделом на развитие и в Китае, и в Европе, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.



Как он рассказал в интервью корпоративному журналу 22 декабря, поставки в Китай по «Силе Сибири» удвоятся, как и намечалось. Поставки в Европу вырастут до 183 млрд кубов, а их цена — до 170 долларов за тысячу кубов. Продажи на внутреннем рынке увеличатся на пять миллиардов кубов — до 225,2 млрд.

«Тем самым мы, по сути, вернемся к плановым цифрам «доковидного» периода. Цены на внутреннем рынке будут проиндексированы на 3% с июля 2021 года, то есть в точном соответствии с проектом федерального бюджета», — отметил Садыгов.