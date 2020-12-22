«Газпром» планирует нарастить поставки в Европу и по России в 2021 году, в Китай — удвоить

«Газпром» огласил планы на 2021 год. Они получились довольно оптимистичными, с заделом на развитие и в Китае, и в Европе, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
Как он рассказал в интервью корпоративному журналу 22 декабря, поставки в Китай по «Силе Сибири» удвоятся, как и намечалось. Поставки в Европу вырастут до 183 млрд кубов, а их цена — до 170 долларов за тысячу кубов. Продажи на внутреннем рынке увеличатся на пять миллиардов кубов — до 225,2 млрд.
«Тем самым мы, по сути, вернемся к плановым цифрам «доковидного» периода. Цены на внутреннем рынке будут проиндексированы на 3% с июля 2021 года, то есть в точном соответствии с проектом федерального бюджета», — отметил Садыгов.
В итоге инвестиции и чистый долг «Газпрома» останутся примерно на уровне 2020 года, зато основной операционный показатель EBITDA вырастет в 1,5 раза.
Говоря про 2020 год, он отметил, что все компании нефтегазовой отрасли в 2020 году испытывали существенное давление и в первом полугодии наблюдали беспрецедентное снижение стоимости нефти и газа, что затронуло всех без исключения игроков рынка. Кроме того, на европейский газовый рынок помимо пандемии коронавируса повлияла аномально теплая погода, значительные запасы газа в хранилищах и избыток предложения СПГ.
Во втором полугодии в «Газпроме» наблюдают восстановление рыночной конъюнктуры, что внесет положительный вклад в общий результат за 2020 год. Тем не менее он считает, что динамика цен на энергоресурсы в сравнении с прошлым годом отрицательно скажется на финансовых показателях группы.