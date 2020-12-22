Полиция разбирается в тонкостях дорожных войн в Кировском районе Петербурга. Там вечером 22 декабря подрались два водителя, не поделивших дорогу. В результате вопрос решил проезжавший мимо третий. Один из дерущихся угодил под колёса его машины.



Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома № 42 по Краснопутиловской улице между двумя мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них попал под автомобиль.

«Это все, что есть, обстоятельства сейчас выясняются и личности устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

