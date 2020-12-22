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В Автово драку двух водителей прекратила машина, сбившая одного из спаррингующихся

Полиция разбирается в тонкостях дорожных войн в Кировском районе Петербурга. Там вечером 22 декабря подрались два водителя, не поделивших дорогу. В результате вопрос решил проезжавший мимо третий. Один из дерущихся угодил под колёса его машины.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома № 42 по Краснопутиловской улице между двумя мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них попал под автомобиль.

«Это все, что есть, обстоятельства сейчас выясняются и личности устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

Очевидцы отмечают, что сбитый водитель был ещё жив, когда его грузили в карету скорой помощи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Alex000
В этой истории прекрасно всё.
Antivse
Вроде, это явление называется "мгновенная карма". И она могла бы быть полной.
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