Следователи проверяют видео с участницей «Битвы экстрасенсов», изгоняющей бесов из ребенка

ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области проверяют видео с участницей «Битвы экстрасенсов» Ириной Игнатенко, изгоняющей бесов из девочки в Подольске. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.



«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка по видеоролику, размещенному в нескольких социальных сетях и СМИ, на котором в отношении ребенка тремя лицами производятся насильственные действия, выразившееся в удержании девочки за руки и за ноги на полу и в окуривании ее дымом неизвестного вещества», — говорится в сообщении.

