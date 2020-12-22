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Следователи проверяют видео с участницей «Битвы экстрасенсов», изгоняющей бесов из ребенка

ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области проверяют видео с участницей «Битвы экстрасенсов» Ириной Игнатенко, изгоняющей бесов из девочки в Подольске. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка по видеоролику, размещенному в нескольких социальных сетях и СМИ, на котором в отношении ребенка тремя лицами производятся насильственные действия, выразившееся в удержании девочки за руки и за ноги на полу и в окуривании ее дымом неизвестного вещества», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что участники «мероприятия» игнорировали крики ребенка о помощи. В СМИ и соцсетях ранее писали, что Ирина Игнатенко таким образом изгоняла бесов из девочки. Следователи устанавливают всех, кто участвовал в съемке ролика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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