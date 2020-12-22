За 10 лет рынок новостроек вырос почти в три раза: Петербург превратился в агломерацию

С 2010 года объемы рынка новостроек в петербургской агломерации увеличились с 4 до 11 млн квадратных метров. Как подчеркнули в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», за это десятилетие изменилась сама терминология, описывающая рынок недвижимости. Сегодня речь идет уже не о Санкт-Петербурге, а о петербургской агломерации, включающей часть Ленинградской области.
— Десять лет назад еще даже пригорода не было, то есть локаций в Кудрово и Мурино, — прокомментировала руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Таким образом, за это время у нас сформировалась целая агломерация — пригородная зона, которая составила альтернативу и влилась в развитие города. В пиковые годы объем этой зоны достигал свыше 35% в структуре продаж.
Аналитики отметили, что параллельно рос и спрос на новостройки: за 10 лет он увеличился с 2 до 4–4,5 млн кв. метров. В этом свою роль сыграло и увеличение населения региона, и появление новых возможностей для покупки жилья, в частности развитие ипотеки. Благодаря развитию онлайн-сервисов увеличилось число региональных покупателей — в 2020 году 40% квартир в Петербурге купили жители из других регионов.