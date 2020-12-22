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Главный нарколог Минздрава призвал россиян не похмеляться 1 января. А еще не смешивать алкоголь с газировкой и сладостями

После новогоднего застолья 1 января нужно не похмеляться, а спать, медленно передвигаться и «щадить себя». Такой совет 22 декабря россиянам дал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, и прежде всего сердечно-сосудистой системы», — цитирует объяснения медика РИА Новости.

Помимо этого Брюн заявил, что алкоголь не стоит совмещать с некоторыми продуктами, особенно — со сладостями, потому что это замедлит восстановление организма после застолья.

«Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма, и продукты полураспада только задерживаются», — сказал специалист.

По его словам, алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, поскольку углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Кроме того, опьянение усиливает обездвиженность, поэтому специалист посоветовал не засиживаться за столом в новогоднюю ночь.

Ранее главный нарколог Минздрава предупреждал, что шансы человека заразиться коронавирусом повышаются при употреблении алкоголя.

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Комментарии (6)

264246911
Интересно. Шампанское + вино будет, а тортик?
ppky0323
Думал от отца- Онищенко, советчика во всем, избавились и позу с женой можно самостоятельно выбирать, ан нет...
dimas062
Так ему 70 лет, что он ещё мог посоветовать.
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