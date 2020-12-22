Главный нарколог Минздрава призвал россиян не похмеляться 1 января. А еще не смешивать алкоголь с газировкой и сладостями

После новогоднего застолья 1 января нужно не похмеляться, а спать, медленно передвигаться и «щадить себя». Такой совет 22 декабря россиянам дал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
«На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, и прежде всего сердечно-сосудистой системы», — цитирует объяснения медика РИА Новости.
Помимо этого Брюн заявил, что алкоголь не стоит совмещать с некоторыми продуктами, особенно — со сладостями, потому что это замедлит восстановление организма после застолья.
«Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма, и продукты полураспада только задерживаются», — сказал специалист.
По его словам, алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, поскольку углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека. Кроме того, опьянение усиливает обездвиженность, поэтому специалист посоветовал не засиживаться за столом в новогоднюю ночь.
Ранее главный нарколог Минздрава предупреждал, что шансы человека заразиться коронавирусом повышаются при употреблении алкоголя.