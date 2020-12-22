Главный нарколог Минздрава призвал россиян не похмеляться 1 января. А еще не смешивать алкоголь с газировкой и сладостями

После новогоднего застолья 1 января нужно не похмеляться, а спать, медленно передвигаться и «щадить себя». Такой совет 22 декабря россиянам дал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.



«На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, и прежде всего сердечно-сосудистой системы», — цитирует объяснения медика РИА Новости.



Помимо этого Брюн заявил, что алкоголь не стоит совмещать с некоторыми продуктами, особенно — со сладостями, потому что это замедлит восстановление организма после застолья.

