FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Чтобы не включать задний ход», правительство Ленобласти переедет из центра Петербурга в Гатчину

Гатчина формально станет столицей Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко пообещал в 2021 году изменить адрес регистрации областного правительства. Таким образом, из здания в центре Петербурга администрация Ленобласти переедет в дом в центре Гатчины.

Новым адресом регистрации правительства Ленинградской области станет улица Кигетова, 1. Внести соответствующие изменения в Устав Ленобласти в 2021 году губернатор Александр Дрозденко пообещал на пресс-конференции 22 декабря, передает 47News. «Как говорили в моей молодости, это чтобы не включать задний ход», — пояснил он.

По словам Дрозденко, изначально переезд правительства из Петербурга в Гатчину будет скорее бумажным. Сначала туда переведут отдельные ведомства, потом начнутся переговоры со структурами вроде Министерства обороны для перевода активов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Brevnault
Тогда, получается, это будет Гатчинская область. Или как?
mjaroslav
Кто-нибудь может пояснить, что за перевод активов Министерства обороны при переезде правительства Ленинградской области? Какая связь между переездом и Минообороны?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний