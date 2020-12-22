«Чтобы не включать задний ход», правительство Ленобласти переедет из центра Петербурга в Гатчину

Гатчина формально станет столицей Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко пообещал в 2021 году изменить адрес регистрации областного правительства. Таким образом, из здания в центре Петербурга администрация Ленобласти переедет в дом в центре Гатчины.
Новым адресом регистрации правительства Ленинградской области станет улица Кигетова, 1. Внести соответствующие изменения в Устав Ленобласти в 2021 году губернатор Александр Дрозденко пообещал на пресс-конференции 22 декабря, передает 47News. «Как говорили в моей молодости, это чтобы не включать задний ход», — пояснил он.
По словам Дрозденко, изначально переезд правительства из Петербурга в Гатчину будет скорее бумажным. Сначала туда переведут отдельные ведомства, потом начнутся переговоры со структурами вроде Министерства обороны для перевода активов.