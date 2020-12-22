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Состояние Илона Маска за день сократилось почти на $9 млрд. Во всем виновата Tesla

Состояние основателя Tesla Илона Маска сократилось на $8,8 млрд по итогам торгов 21 декабря. Это был первый день, когда производитель электромобилей торговался в составе одного из главных индексов фондового рынка США S&P 500.

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, обновляющегося в режиме реального времени, состояние Маска по итогу торгового дня в США похудело на 5,75%, или $8,8 млрд.

До начала торгов 21 декабря акции Tesla вошли в S&P 500, заменив там бумаги инвестиционного фонда недвижимости Apartment Investment & Management. Аналитики предполагали, что перед этим акции компании должны были взлететь, а после — рухнуть. Так и произошло: в пятницу, 18 декабря, торги для автопроизводителя закрылись на уровне $695 за акцию, а открылись — в районе $659,86 за акцию. Во время торгов 21 декабря ценные бумаги Tesla подешевели на 6,5%.

В понедельник торги на фондовом рынке проходили в атмосфере всеобщей тревоги, сказались новости из Великобритании о новом штамме коронавируса. В результате акции многих российских и международных компаний ушли в минус.

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Комментарии (1)

zlopopik
да, печалька. "Покуда есть на свете дураки..."
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