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Большинство американцев получит по 600 долл. Конгресс США принял новый пакет мер поддержки

Конгресс США одобрил новый пакет мер поддержки экономики в условиях коронавируса на сумму 892 миллиарда долларов, который в том числе включает компенсационные выплаты гражданам.

Как сообщает агентство Reuters, сначала за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а через несколько часов Сенат. Голосование состоялось после длительных напряженных переговоров между конгрессменами.

Новый пакет мер поддержки предусматривает, что большинство американцев получат выплаты в размере 600 долларов. Потерявшие работу во время пандемии граждане будут получать по 300 долларов еженедельно, а программа займов для малого бизнеса расширится на сумму около 284 млрд долларов.

Помимо этого дополнительные средства выделят на помощь авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу, а также на распространение вакцины от COVID-19.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила агентству, что одобряет новый пакет, хотя он и не включает прямую помощь местным органам власти и властям штатов, на которой настаивали демократы.

Ранее Счетная палата США выяснила, что более 1,4 млрд долларов стимулирующих выплат в рамках первого пакета помощи были направлены «мертвым душам» — людям, которые на момент перевода денег уже умерли.

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Комментарии (14)

Чингачгук
Ага, давайте, повозмущайтесь популизмом в Америке. И порадуйтесь за российский форбс.
Pilat
А почему не 6000?
Им не все ли равно сколько денег печатать.
Yubilar
Жлобъе. Выделили людям по 14 процентов от средней месячной зарплаты. Как кость собакам бросили, только без мяса. И это при том, что рост безработицы в США составил 300%! Что на эти 600 долларов можно в США купить? При цене гамбургера/хот-дога в 5 долларов?
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