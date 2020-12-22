Большинство американцев получит по 600 долл. Конгресс США принял новый пакет мер поддержки

Конгресс США одобрил новый пакет мер поддержки экономики в условиях коронавируса на сумму 892 миллиарда долларов, который в том числе включает компенсационные выплаты гражданам.
Как сообщает агентство Reuters, сначала за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а через несколько часов Сенат. Голосование состоялось после длительных напряженных переговоров между конгрессменами.
Новый пакет мер поддержки предусматривает, что большинство американцев получат выплаты в размере 600 долларов. Потерявшие работу во время пандемии граждане будут получать по 300 долларов еженедельно, а программа займов для малого бизнеса расширится на сумму около 284 млрд долларов.
Помимо этого дополнительные средства выделят на помощь авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу, а также на распространение вакцины от COVID-19.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила агентству, что одобряет новый пакет, хотя он и не включает прямую помощь местным органам власти и властям штатов, на которой настаивали демократы.
Ранее Счетная палата США выяснила, что более 1,4 млрд долларов стимулирующих выплат в рамках первого пакета помощи были направлены «мертвым душам» — людям, которые на момент перевода денег уже умерли.