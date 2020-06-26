В США более 1,4 миллиарда долларов выплат из-за коронавируса перечислили «мёртвым душам»

Из текста следует, что, по состоянию на 30 апреля, почти 1,1 млн платежей на сумму 1,4 млрд долларов были направлены умершим. В счетной палате выяснили, что из-за спешки данные получателей поддерживающих выплат не сопоставили с базой регистрации умерших, а в налоговой службе не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подавал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, однако впоследствии умер.

Правительство США из-за спешки перечислило «мёртвым душам» более 1,4 миллиарда долларов стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты 26 июня.

Налоговой службе предстоит рассмотреть «экономически эффективные пути оповещения» о способе возврата таких денег.



В США на поддержку экономики в период коронавируса направили два триллиона долларов, что стало самым крупным пакетом помощи в истории страны. Среди поддерживающих мер были и прямые выплаты гражданам страны.



Американцы с годовым доходом до 75 тысяч долларов получили 1,2 тысячи долларов, а семьи с детьми — по 500 долларов на каждого ребенка.

