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«Черная пятница» подстегнула спрос. Оборот розницы в Петербурге почти вернулся к докоронавирусному уровню

Оборот розничной торговли в Петербурге в январе–ноябре 2020 года составил 1,35 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2,2% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 21 декабря.

Только в ноябре 2020 года петербуржцы потратили 135,2 млрд рублей, что всего на 0,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Впрочем показатели оказались хуже, чем в ноябре, когда оборот розницы увеличился на 2,8%, показав положительную динамику впервые с начала пандемии.

При этом потребление продуктов питания падало: на них петербуржцы израсходовали в ноябре 44,6 млрд рублей, что на 3,3% меньше, чем год назад. А вот продажи непродовольственные товаров увеличились на 1,2% до 90,6 млрд рублей. Увеличение спроса может объясняться распродажами в рамках акции «Черная пятница»: ранее сообщалось что посещаемость торговых центров росла несмотря на ограничения, наложенные на фудкорты и развлекательные зоны.

Рынок общепита, в отличие от ретейла, пока далек от восстановления. В январе–ноябре 2020 года петербуржцы потратили в рестораных, барах и кафе 59,7 млрд. рублей, что на 30,1% меньше, чем год назад. Только в ноябре оборот заведений упал на 29,4% до 5,5 млрд рублей.

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