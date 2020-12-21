«Черная пятница» подстегнула спрос. Оборот розницы в Петербурге почти вернулся к докоронавирусному уровню

Оборот розничной торговли в Петербурге в январе–ноябре 2020 года составил 1,35 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2,2% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 21 декабря.



Только в ноябре 2020 года петербуржцы потратили 135,2 млрд рублей, что всего на 0,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Впрочем показатели оказались хуже, чем в ноябре, когда оборот розницы увеличился на 2,8%, показав положительную динамику впервые с начала пандемии.