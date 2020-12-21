«Открытый Петербург», организации помощи людям с ВИЧ и центр правовой помощи пополнили список иноагентов

Министерство юстиции дополнило список некоммерческих организаций, исполняющих роль иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 21 декабря.
Как говорится на сайте министерства, иноагентами признаны Санкт-петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс» (обе организации занимаются помощью людям с диагнозом ВИЧ), автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент» и межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург».
«Открытый Петербург» — НКО, созданная исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым и его коллегами в 2017 году. Ранее «Фонтанка» писала о проверках бухгалтерии организации Минюстом. Поводом были жалобы, якобы написанные руководителем «Федерального агентства новостей» (входит в медиахолдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин) Евгением Зубаревым. Как сообщил «Фонтанке» Пивоваров, иностранное финансирование организация не получала — средства собирались в качестве пожертвований через «Яндекс-кошелек», где возможность отправить деньги через иностранные банки была заблокирована. По словам Пивоварова, ранее две проведенные проверки не нашли признаков иностранного финансирования. Результаты новой проверки политик намерен оспорить.