Предновогодняя премьера «Свадьбы Фигаро» в театре «Зазеркалье»

27 декабря в театре «Зазеркалье» — в день рождения театра, которому исполнится тридцать три года, — состоится премьера оперы-буффа «Свадьба Фигаро».
Театральная премьера пьесы Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» состоялась в мае 1784-го. А уже в декабре того же года Моцарт приступил к сочинению оперы «Свадьба Фигаро», которую впервые исполнили в мае 1786-го в Вене. Истинное же признание пришло после второй постановки, сделанной в Праге в декабре.
Отважный, остроумный, ироничный камердинер Фигаро придумывает изобретательный план, благодаря которому граф Альмавива раз и навсегда откажется от своего права проводить первые брачные ночи с чужими невестами. Известнейший сюжет полон всевозможных перипетий и ситуаций, в которые втянуты буквально все — от слуг до законной графской супруги Розины.
Изящная комедия положений, яркие характеры героев и соответствующие им эффектные костюмы, психологически детализированные отношения и переживания, стремительное развитие действия — все это будет в предновогодней премьере театра «Зазеркалье», а вихрь «безумства» единственного дня из жизни обитателей замка поможет отвлечься от происходящего.
Начало в 19:00, 16+.
Наталия Эфендиева