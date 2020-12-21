Предновогодняя премьера «Свадьбы Фигаро» в театре «Зазеркалье»

27 декабря в театре «Зазеркалье» — в день рождения театра, которому исполнится тридцать три года, — состоится премьера оперы-буффа «Свадьба Фигаро».

Театральная премьера пьесы Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» состоялась в мае 1784-го. А уже в декабре того же года Моцарт приступил к сочинению оперы «Свадьба Фигаро», которую впервые исполнили в мае 1786-го в Вене. Истинное же признание пришло после второй постановки, сделанной в Праге в декабре.



Отважный, остроумный, ироничный камердинер Фигаро придумывает изобретательный план, благодаря которому граф Альмавива раз и навсегда откажется от своего права проводить первые брачные ночи с чужими невестами. Известнейший сюжет полон всевозможных перипетий и ситуаций, в которые втянуты буквально все — от слуг до законной графской супруги Розины.

