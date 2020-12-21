АО «АвтоВАЗ» 21 декабря запустил серийное производство обновленного внедорожника Chevrolet Niva — теперь под новым именем LADA Niva Travel. Первым с конвейера сошел автомобиль в версии Off-road.
Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», Niva получила «более выразительную и современную» внешность: новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистую решетку радиатора, боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, колесные диски другого дизайна и более рельефный задний бампер. Автомобиль получил новую оптику и полностью светодиодные задние фонари. Версия Off-road дополнена штатным шноркелем, внедорожной резиной и обвесом из неокрашенного пластика.
Все автомобили LADA Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала. Технических подробностей о новинке пока не известно. Предполагается, что автомобиль получит тот же 1,7-литровый 80-сильный мотор и 5-ступенчатую «механику».
Собирается новый Niva Travel на заводе «LADA Запад Тольятти» — бывшем совместном предприятии «АвтоВАЗа» с General Motors ЗАО «GM-АвтоВАЗ». Когда новинка поступит в продажу, будет объявлено позднее.