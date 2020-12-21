На базе разработанного в Петербурге «Кама-1» планируют создать легкий коммерческий электромобиль

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1», разработанный Политехническим университетом Петра Великого в Петербурге, станет платформой для дальнейших разработок. КамАЗ планирует создать на его базе легкий коммерческий электромобиль, сообщает 21 декабря ТАСС.
«В электротранспорте платформу мы сделали — дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу с тем, чтоб перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт», — рассказал журналистам гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
По его словам, разработка электромобиля в сегменте легкого коммерческого транспорта будет следующим этапом работы. Для него потребуется внести некоторые изменения в конструкцию шасси, но они не будут касаться трансмиссии для классической схемы: «вся архитектура электроники останется той же, силовая электрика — только блоки добавятся по мощности».
Работает КамАЗ и над «тяжелыми электромобилями», но уже самостоятельно, без участия Политехнического университета.
Компактный трехдверный электрический смарт-кроссовер «Кама-1» был представлен 10 декабря на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Он оснащен 33-киловаттной батареей, которая позволит проездить без подзарядки около 250 километров в городском режиме. Электромобиль способен разгоняться до 60 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 150 км/ч.