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На базе разработанного в Петербурге «Кама-1» планируют создать легкий коммерческий электромобиль

Фото: предоставил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1», разработанный Политехническим университетом Петра Великого в Петербурге, станет платформой для дальнейших разработок. КамАЗ планирует создать на его базе легкий коммерческий электромобиль, сообщает 21 декабря ТАСС.

«В электротранспорте платформу мы сделали — дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу с тем, чтоб перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт», — рассказал журналистам гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

По его словам, разработка электромобиля в сегменте легкого коммерческого транспорта будет следующим этапом работы. Для него потребуется внести некоторые изменения в конструкцию шасси, но они не будут касаться трансмиссии для классической схемы: «вся архитектура электроники останется той же, силовая электрика — только блоки добавятся по мощности».

Работает КамАЗ и над «тяжелыми электромобилями», но уже самостоятельно, без участия Политехнического университета.

Компактный трехдверный электрический смарт-кроссовер «Кама-1» был представлен 10 декабря на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Он оснащен 33-кило­ваттной батареей, которая позволит проездить без подзарядки около 250 километров в городском режиме. Электромобиль способен разгоняться до 60 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Фото: предоставил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

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Комментарии (7)

260686801
Пока не иссякли месторождения нефти и газа, ждать массового производства электромобилей не стоит.
Skazochny
Очередной кач бабла из бюджета, на выходе емобиль, 2 шт.
Lazy
Дай бог, чтоб, во-первых, в серию пошло, а во-вторых, серия не накрылась медным тазом, как у нас обычно случается с сериями...
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