На базе разработанного в Петербурге «Кама-1» планируют создать легкий коммерческий электромобиль

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1», разработанный Политехническим университетом Петра Великого в Петербурге, станет платформой для дальнейших разработок. КамАЗ планирует создать на его базе легкий коммерческий электромобиль, сообщает 21 декабря ТАСС.

«В электротранспорте платформу мы сделали — дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу с тем, чтоб перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт», — рассказал журналистам гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

По его словам, разработка электромобиля в сегменте легкого коммерческого транспорта будет следующим этапом работы. Для него потребуется внести некоторые изменения в конструкцию шасси, но они не будут касаться трансмиссии для классической схемы: «вся архитектура электроники останется той же, силовая электрика — только блоки добавятся по мощности».