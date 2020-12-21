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Рядом со студией «Смешариков» в Петербурге демонтировали трубу. Один рабочий погиб

Демонтаж газовой трубы закончился гибелью рабочего в Петроградском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря, ЧП на площадке у бизнес-центра на улице Чапаева, 17, произошло накануне около трех дня. По предварительной информации, двое рабочих, уроженцев Средней Азии, были наняты для того, чтобы разрезать газовую трубу и увезти её в пункт приема металлолома. Во время сварочных работ с высоты второго этажа труба упала, а вместе с ней и рабочие 38 и 44 лет. Первый серьезных травм не получил, второй — с травмой головы был госпитализирован и скончался в стационаре.

Как сообщили нашему изданию в администрации Петроградского района, на Чапаева, 17, помещения арендуют порядка 28 организаций (среди них и известная студия мультфильмов «Смешарики». — Прим. ред.). Работы по демонтажу с чиновниками не согласовывали. Обнаруженных на площадке иностранцев отвезли в полицию, так как у них не было при себе необходимых документов. Разбирательством занимаются полиция и следственный комитет.

По данным агентства, указанный участок принадлежит известному в свое время предприятию оборонной промышленности, специализировавшемуся на разработке аппаратуры многоканальных систем дальней связи. В 2002 году оно обанкротилось, оставив лишь одну площадку, где должны были заниматься разработкой и производством систем управления для транспорта. Сейчас территория на Чапаева передана в аренду компании, которая занимается съемом и арендой нежилых помещений. Именно она и наняла бригаду для демонтажа. Связаться с ней на момент выхода публикации не удалось.

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Комментарии (9)

Bobr Dobr
Смешарики лопнули от смеха!
killbeachtrash
От таких сообщений поневоле начинаешь вспоминать эволюционные пути развития человечества... Хотя впрочем некоторые представители народов на все вопросы о работах отвечают "Да" , " На Марсе станцию строили ? ", "Канечно. Да !"
мухомор
а что теперь демонтаж любой металлической конструкции, очевидно, не являющейся предметом охраны, надо согласовывать с чиновниками? а лампочки менять ещё можно?
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