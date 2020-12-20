Жители Кургана обратили внимание на необычный вид за окнами областной клинической больницы. Стекла с внутренней стороны оказались забиты глухой кирпичной кладкой. Как рассказали в медучреждении Ura.ru, стеклопакеты поставили, потому что на них уже выделили деньги.



Окна в корпусе областной курганской больницы с 1-го по 2-й этаж с внешней стороны заполнены современными стеклопакетами, а с внутренней заложены кирпичной кладкой.