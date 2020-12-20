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Потому что предусмотрено бюджетом. Окна в курганской больнице установили поверх кирпичной стены

Жители Кургана обратили внимание на необычный вид за окнами областной клинической больницы. Стекла с внутренней стороны оказались забиты глухой кирпичной кладкой. Как рассказали в медучреждении Ura.ru, стеклопакеты поставили, потому что на них уже выделили деньги.

Окна в корпусе областной курганской больницы с 1-го по 2-й этаж с внешней стороны заполнены современными стеклопакетами, а с внутренней заложены кирпичной кладкой.

Как рассказали медики изданию, корпус ремонтировали несколько лет назад. По их словам, окна во время работ заложили кирпичом, стеклопакеты пришли позже. «Решили поставить, так как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо было отчитаться за них и за работу», — рассказал журналистам персонал больницы.

В пресс-службе курганского правительства, однако, объяснили: остекление на окнах установили еще в 2015 году. Из-за того, что на 1-м и 2-м этажах ставили оборудование, отверстия в стене пришлось заложить кирпичом. Стеклопакеты решили оставить, чтобы не портить фасад здания.

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Комментарии (3)

Antivse
Приходится крайние годы работать с гоской, это даже не цветочки, так, мелочь не достойная внимания.
264207051
Объясняю пресс службе Курганского правительства: красочкой надо было нарисовать окна и фасад бы не испортился.
alexpv
Страна абсурда как она есть.Без комментариев.
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