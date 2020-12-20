В Петербурге пятиклассница стала жертвой насилия. Задержали соседа

Житель Колпинского района Петербурга задержан по подозрению в сексуальном насилии. По версии следствия, часть субботней ночи он провёл в комнате у 13-летней соседки.



Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, накануне утром с заявлением о преступлении обратилась мать школьницы. Дочь-пятиклассница призналась ей, что излишне близко познакомилась с соседом по коммунальной квартире в Понтонном, который в два часа ночи заглянул к ней в комнату.



Мать 36-летнего мужчину в доме уже не застала. Пообщавшись с девочкой, он покинул квартиру. На его поиски у оперативников ушло меньше дня. К вечеру его доставили в полицию, где вручили протокол о мелком хулиганстве. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера с тяжкими последствиями.

