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В Петербурге пятиклассница стала жертвой насилия. Задержали соседа

Житель Колпинского района Петербурга задержан по подозрению в сексуальном насилии. По версии следствия, часть субботней ночи он провёл в комнате у 13-летней соседки.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, накануне утром с заявлением о преступлении обратилась мать школьницы. Дочь-пятиклассница призналась ей, что излишне близко познакомилась с соседом по коммунальной квартире в Понтонном, который в два часа ночи заглянул к ней в комнату.

Мать 36-летнего мужчину в доме уже не застала. Пообщавшись с девочкой, он покинул квартиру. На его поиски у оперативников ушло меньше дня. К вечеру его доставили в полицию, где вручили протокол о мелком хулиганстве. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера с тяжкими последствиями.

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Комментарии (7)

Zlato_Serebro
Инстинкт ничем не заглушить.
Мойше
Не девочка вышла из леса
hal9000
Судя по новостям петербуржцев на малолеток потянуло...женщин же столько..я вон знаю одну так она даже дверь не закрывает на ночь..грит хоть бы кто изнасиловал замуж бы сразу за него вышлаб..правда дама габаритная
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