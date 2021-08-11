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В Купчино безработный задержан по делу о сексуальном насилии над семилетней

У парка Героев-Пожарных сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района задержали 55-летнего местного жителя. Его подозревают в насилии над семилетней.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, отдел СК по Фрунзенскому району накануне после проверки заявления родителей семилетней девочки возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По версии следствия, в середине июля 55-летний житель трехкомнатной квартиры на Малой Бухарестской улице распустил руки, и не только в присутствии маленькой девочки.

Вчера же около двух дня напротив дома 26 по улице Димитрова подозреваемый был задержан. Пока на двое суток.

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