В Купчино безработный задержан по делу о сексуальном насилии над семилетней

У парка Героев-Пожарных сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района задержали 55-летнего местного жителя. Его подозревают в насилии над семилетней.



Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, отдел СК по Фрунзенскому району накануне после проверки заявления родителей семилетней девочки возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».



По версии следствия, в середине июля 55-летний житель трехкомнатной квартиры на Малой Бухарестской улице распустил руки, и не только в присутствии маленькой девочки.

