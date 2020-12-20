На Юрия Гагарина тушили кухню ресторана «Пхали-Хинкали». Эвакуировали и соседей из фитнеса

Возгорание на кухне грузинского ресторана в Московском районе Петербурга отправило на вынужденную прогулку сорок человек. Вместе с сотрудниками на улицу отправились и те, кто тренировался в соседнем фитнес-клубе.



Об эвакуации из здания на проспекте Юрия Гагарина, 71, «Фонтанке» 20 декабря сообщили посетители фитнес-центра, расположенного на первом и втором этажах. Около одиннадцати утра их в экстренном порядке попросили покинуть залы. Посетители предположили, что горит крыша.



В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что возгорание произошло в вентиляционной шахте кухни ресторана «Пхали-Хинкали», который также находится на первом этаже. Загорелся мусор на площади менее квадратного метра. Заявка поступила в 10:43, эвакуировали сорок человек.

