FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

На Юрия Гагарина тушили кухню ресторана «Пхали-Хинкали». Эвакуировали и соседей из фитнеса

Возгорание на кухне грузинского ресторана в Московском районе Петербурга отправило на вынужденную прогулку сорок человек. Вместе с сотрудниками на улицу отправились и те, кто тренировался в соседнем фитнес-клубе.

Об эвакуации из здания на проспекте Юрия Гагарина, 71, «Фонтанке» 20 декабря сообщили посетители фитнес-центра, расположенного на первом и втором этажах. Около одиннадцати утра их в экстренном порядке попросили покинуть залы. Посетители предположили, что горит крыша.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что возгорание произошло в вентиляционной шахте кухни ресторана «Пхали-Хинкали», который также находится на первом этаже. Загорелся мусор на площади менее квадратного метра. Заявка поступила в 10:43, эвакуировали сорок человек.

«Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Spirit_5e4d86fa7e079
Хороший ресторан! Вкусно готовят!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний