Крадущийся вор, затаившийся хозяин. На Пискарёвском незапертая квартира стала ловушкой для домушника-рецидивиста

Гостеприимно незакрытая дверь приманила вора в Красногвардейском районе Петербурга. Опыт не помог прокрасться мимо хозяина, который оказался не робкого десятка.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне около половины пятого утра незваный гость заглянул в квартиру на Пискаревском проспекте, 151. Проблем с проникновением не возникло — входная дверь закрыта не была.



Взгляд почти сразу упал на пару телефонов. Вор отправил их в сумку вместе с документами и ещё парой приглянувшихся чужих вещей почти на 13 тысяч рублей, но, похоже, действовал недостаточно бесшумно. На месте преступления его застал 68-летний хозяин.

