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Крадущийся вор, затаившийся хозяин. На Пискарёвском незапертая квартира стала ловушкой для домушника-рецидивиста

Гостеприимно незакрытая дверь приманила вора в Красногвардейском районе Петербурга. Опыт не помог прокрасться мимо хозяина, который оказался не робкого десятка.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне около половины пятого утра незваный гость заглянул в квартиру на Пискаревском проспекте, 151. Проблем с проникновением не возникло — входная дверь закрыта не была.

Взгляд почти сразу упал на пару телефонов. Вор отправил их в сумку вместе с документами и ещё парой приглянувшихся чужих вещей почти на 13 тысяч рублей, но, похоже, действовал недостаточно бесшумно. На месте преступления его застал 68-летний хозяин.

Нескольких ударов ему хватило, чтобы задержать визитёра до приезда полиции. Правда, в отделе домушник не задержался. После общения с владельцем квартиры его госпитализировали с переломами костей голени. В больнице пациент под охраной. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, в отношении него возбудили дела о краже и покушении на неё. Статья ему хорошо знакома: мужчине 48 лет вменяют её в восьмой раз.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Гражданкa
немного странно, что дверь в квартиру в полпятого утра не была закрыта, и именно в этот момент на этаже работал специалист по чужим вещам
avtech
8 раз! зачем он нужен в обществе?????
Pilat
Браво!
Хозяин настоящий мужчина.
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